في سطور.. من هو الشهيد القائد بهاء أبو العطا..؟

بعد حياة حافلة بالجهاد والملاحقة والتضحيات.. ترجل الفارس المقدام، ليسجل اسمه بمداد الدم في أنصع صفحات التاريخ.. وليعلن دمه بدء مرحلة جديدة في رحلة الدم الذي هزم السيف..

بهاء سليم أبو العطا.. قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية

أصبح الشهيد القائد مصنفا لدى كيان الاحتلال كواحد من أبرز المطلوبين مؤخرا على مستوى الإقليم بأكمله، وليس على نطاق القطاع.

الميلاد والنشأة

ولد شهيدنا القائد "بهاء سليم أبو العطا" في حي الشجاعية الصمود والتحدي بمدينة غزة في 25/11/1977م، وينحدر من عائلة عريقة ومجاهدة.

درس الشهيد "ابو سليم" في مدارس الشجاعية، وأنهى مرحلة الثانوية واصل مسيرته الجامعية ودرس علم الاجتماع.

الشهيد متزوج وله خمسة أبناء، وهم (سليم 19عاما، ومحمد 18 عاما، وإسماعيل 15 عاما، وفاطمة 14 عاما، وليان 10 أعوام ).

كان الشهيد القائد "أبا سليم" ملتزما بواجبه تجاه دينه ووطنه، واتصف بالكرم والجود، وباراً بوالديه، مولعا في حب الجهاد والمقاومة.

مشواره الجهادي

التحق الشهيد "أبو سليم" في صفوف حركة الجهاد الاسلامي منذ بداية العام 1990، وتدرج في العمل التنظيمي " حتى اصبح قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

قاد جولات التصعيد والحروب على قطاع غزة بنفسه، فكان نعم القائد في الميدان ونعم الموجه للجنود..

تعرض لثلاثة محاولات اغتيال كان آخرها عام 2014 خلال العدوان على غزة.

وتعرض أبو العطا للاعتقال على يد أمن السلطة الفلسطينية عدة مرات على خلفية نشاطاته العسكرية في سرايا القدس.

الشهادة..

نفذت قوات الاحتلال تهديداتها فجر يوم الثلاثاء 12/11/2019، واستهدفت منزل الشهيد بهاء أبو العطا بالصواريخ.. مما أدى إلى استشهاده هو وزوجته وإصابة أبنائه بجراح.