فصائل المقاومة :جريمة اغتيال القائد أبو العطا لن تمر دون عقاب

توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ، الاحتلال الإسرائيلي بالرد على اغتيال الشهيد القائد الكبير/ بهاء أبوالعطا "أبوسليم" وقالت ان الجريمة لن تمر دون عقاب.

وحملت الفصائل خلال بيان لها الاحتلال ، وقالت ان قادة المقاومة هم من يشكلون رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الاجرامية.

وبينت الفصائل أن غرفة العمليات المشتركة للأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية كفيلة بالرد الموجع على جريمة الغدر الصهيونية بحق أحد قادة المقاومة الفلسطينية ، معتبرةً أن محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية على حساب دماء الفلسطينية لخدمة أجندته السياسية لن تفلح.

وشددت على أن العودة لسياسة الاغتيال خط أحمر والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة وتبعات ذلك، موضحاً أن فصائل المقاومة قادرة على ارباك كل الحسابات الصهيونية وفرض قواعد الاشتباك.