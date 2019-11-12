انطلاق موكب تشبيع جثمان الشهيد بهاء أبو العطا من مجمع الشفاء بغزة

انطلق صباح اليوم الثلاثاء 12/11/2019، موكب تشييع جثمان عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته الذي اغتالهما الاحتلال عبر قصف استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقد استهدفت طائرات "إسرائيلية" منزل القائد بهاء أبو العطا بصاروخ واحد على الأقل ما أدى إلى استشهاده وزوجته وإصابة طفليه بجراح خطيرة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وقد انطلق موكب التشييع انطلاقاً من مجمع الشفاء الطبي، حيث سيُصلى على جثمانه وزوجته في مسجد العمري في مدينة غزة.