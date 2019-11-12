ناصر اللحام: اغتيال أبو العطا بغزة ونجل العجوري في دمشق رسالة للمحور

يرى الكاتب والمحلل السياسي د. ناصر اللحام بأن عملية اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا في قطاع غزة ونجل عضو المكتب السياسي للجهاد في دمشق أكرم العجوري تحمل رسائل متعددة خاصة إلى محور المقاومة.

وأوضح اللحام، أن الجريمة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء في غزة ودمشق تعطي صبغة اقليمية وليست عملية اغتيال بسيطة تستهدف جبهة غزة فقط، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمتابعته الميدانية فإن الاستعدادات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان أكثر من الاستعدادات على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

ويعتقد اللحام أن الساعات القادمة ستحدد إذا كانت المواجهة بين المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة كبيرة أم محدودة.

ولفت اللحام إلى أن عملية الاغتيال تمت بموافقة من رئيس حكومة تسير الأعمال بنيامين نتنياهو الذي وقع على عملية الاغتيال ونفذها وزير الجيش الجديد نفتالي بينيت، كامتحان لمحور المقاومة في الاقليم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتحدث عن اغتيال أبو العطا منذ وقت لكنه كان يبحث عن اجابة واضحة، هل الفصائل ستتدخل في حال تم اغتيال أبو العطا أم لا؟، متوقعًا بأن الاجابة على هذا السؤال صعب على قادة الاحتلال لأن المقاومة موحدة وتقود عملياتها من الغرفة المشتركة.