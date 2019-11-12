ردود أفعال على اغتيال الشهيد بهاء أبو العطاء وتوعد بالرد على الجريمة

أدانت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء 12/11/2019 ، الجريمة الغادرة التي إقترفها الاحتلال بإغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الشهيد "بهاء ابو العطا" الذي ارتقى جراء عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال على منزله فجر اليوم .

الفصائل قالت ان العدوالصهيوني يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير ، وإن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، مشددة على ان جريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.

حركة حماس

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/١٢.

وحملت حركة حماس العدو الصهيوني التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير ، مشيرةً وإن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.

كتائب المقاومة الوطنية

نعت كتائب المقاومة الوطنية الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية حاقدة في مدينة غزة، مشددة على ان الرد سيكون مفتوحاً ضد الاحتلال

وأكدت الكتائب انها رفعت حالة الاستنفار العام في صفوف مقاتليها إلى الدرجة القصوى للرد على الجريمة الإسرائيلية الجبانة، مشددة على أن كافة الخيارات مفتوحة في التصدي لعدوان الاحتلال.

حركة فتح

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح المحافظات الجنوبية المجزرة التي تعرضت لها عائلة أبو العطا بمدينة غزة و التي أسفرت عن استشهاد القائد المناضل بهاء أبو العطا أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين و زوجته.

وحملت حركة الجهاد الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة و تداعياتها و دعت لملاحقة إسرائيل عبر الجنايات الدولية ، و تقدمت الحركة بعظيم العزاء لجماهير شعبنا الفلسطيني فى الداخل والخارج و حركة الجهاد الإسلامي عامة و آل أبو العطا الأحرار الأوفياء الكرام خاصة .

كتائب ابو علي مصطفى

ومن جانبها قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية ان الاحتلال المجرم يتحمل مسؤولية جريمة اغتيال القائد الشهيد بهاء أبو العطا وتداعياتها وما سينجم عنها.

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إن دماء القائد أبو العطا وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدراً وستنصب ناراً وحمماً على رؤوس الصهاينة الذين عليهم أن يحبسوا الأنفاس الآن وينتظروا رد المقاومة.

وبينت ان غرفة العمليات المشتركة وكل ثوار ومقاومي شعبنا لن يسمحوا لجريمة العدو بأن تمر مرور الكرام ولن يسمحوا بأن تكون دماء أبناء شعبنا مادة للتنافس الانتخابي في دولة الاحتلال وهذا نداء وشارة لبدء معركة .