لحظة بلحظة .. اغتيال القائد أبو العطا والمقاومة تقصف القدس



اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء قائد سرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته، باستهداف منزله بصاروخ واحد على الأقل، فيما أصيب طفليه بجراح خطيرة.

وأعلنت المقاومة اطلق عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة ردًا على اغتيال القائد أبو العطا.

6:40 سرايا القدس تستهدف سديروت واسدود والخضيرة والقدس برشقة صاروخية

6:16 الاعلام الحكومي يؤكد تعليق الدوام المدرسي حتى اشعار أخر

6:15 الاعلام الحكومي يقرر العمل بحالة الطوارئ في كافة المقرات الحكومية

6:12 حماس: مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة وجريمة اغتيال القائد أبو العطا لن تمر دون عقاب

6:04 رشقة صاروخية تجاه غلاف غزة

6:01 سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار القصوى وتؤكد الرد على اغتيال القائد "أبو العطا" لن يكون له حدود بيان السرايا

6:00 الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق الصواريخ على تل أبيب

5:50 جيش الاحتلال يفتح الملاجئ في تل أبيب ويقرر تعطيل الدراسة فيها

5:30 التربية والتعليم في قطاع غزة تقرر تعليق الدراسة في المدارس الحدودية خشية من التصعيد

5:00 المقاومة تقصف "غلاف غزة" بعشرات القذائف الصاروخية

4:50 سرايا القدس تعلن استشهاد القائد بهاء أبو العطا وزوجته في قصف اسرائيلي

4:30 وزارة الصحة تعلن استشهاد مواطن ومواطنة في قصف اسرائيلي شرق غزة

3:50 طائرات الاحتلال تقصف منزل القائد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية شرق قطاع غز