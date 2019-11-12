تعليق الدراسة حتى اشعار اخر وإعلان حالة الطوارئ في حكومة غزة

أعلن المكتب الاعلام الحكومي في وزارة الداخلية بغزة العمل بحالة الطوارئ في كافة المقرات الحكومية وتعليق الدوام المدرسي حتى اشعار أخر.

وأوضحت أن القرار جاء بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء باغتيال القائد الكبير في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وكانت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء تعليق الدراسة في المدارس الحدودية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خشية اندلاع تصعيد عسكري عقب اغتيال القائد بهاء أبو العطا.

ومنحت التربية والتعليم في بيان لها تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه، مدراء التعليم في المدارس تعليق الدراسة في حال تشكل خطرا على الطلاب.