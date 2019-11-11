ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة عربية
  3. عرض الخبر

المنتخب المصري يفوز على منتخب غانا في أمم أفريقيا

  • فلسطين اليوم - غزة - وكالات
  • 23:46 - 11 نوفمبر 2019
منتخب مصر تحت سن 23 عاما منتخب مصر تحت سن 23 عاما
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

حقق المنتخب المصري لكرة القدم تحت سن 23 عاماً فوزاً ثميناً على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة ، في إطار الجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

ووقع أهداف المنتخب المصري ( الفراعنة ) ، كلاً من : مصطفى محمد، ورمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان، في الدقائق (17، 82، 88) على الترتيب. بينما سجل ثنائية غانا كل من، ياو يبواه، وسامويل أوبينغ، في الدقيقتين (6 و47) على التوالي. 

وبهذا الانتصار، يرفع المنتخب المصري لكرة القدم رصيده إلى ستة نقاط متصدراً قائمة المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن وصيفه الكاميروني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات