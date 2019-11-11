المنتخب المصري يفوز على منتخب غانا في أمم أفريقيا

حقق المنتخب المصري لكرة القدم تحت سن 23 عاماً فوزاً ثميناً على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة ، في إطار الجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

ووقع أهداف المنتخب المصري ( الفراعنة ) ، كلاً من : مصطفى محمد، ورمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان، في الدقائق (17، 82، 88) على الترتيب. بينما سجل ثنائية غانا كل من، ياو يبواه، وسامويل أوبينغ، في الدقيقتين (6 و47) على التوالي.

وبهذا الانتصار، يرفع المنتخب المصري لكرة القدم رصيده إلى ستة نقاط متصدراً قائمة المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن وصيفه الكاميروني.