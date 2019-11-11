بن سلمان يحصد انفتاحه على العالم بهجوم على مسرح في الرياض

أقدم مواطن سعودي على اقتحام عرض مسرحي أقيم بحديقة الملك عبدالله في منطقة الملز بالرياض، واعتدي على المشاركين فيه، أسفر عن إصابة ثلاثة من فناني المسرح.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانين وهم يؤدون العرض المسرحي، وخروج شخص من وسطهم يحمل أداة حادة ويقوم بتوجيه طعنات عشوائية للمشاركين.

وألقت قوى الأمن القبض على الفاعل، وجرى نقله للتحقيق لمعرفة الدوافع الحقيقية للهجوم.

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شاهد.. مجهول يهاجم فرقة موسيقية في حديقة الملز بـ #الرياض بسكين ويطعن أحد أفرادها المشاركين في الفعاليات.. والجهات الأمنية تقبض عليه.#هجوم_حديقه_الملز pic.twitter.com/ApPHmKUaMO — نجران اليوم (@NajranToday) November 11, 2019

يشار إلى أن السعودية افتتحت المسارح أمام الفنانين لأول مرة منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمور المملكة، وهو ما أثار سخطاً لدى الرأي العام السعودي.

وتم اعتقال دعاة سعوديون على خلفية مهاجمتهم للخطوات التي يقوم بها محمد بن سلمان بدعوى الانفتاح على العالم.