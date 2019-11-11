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بن سلمان يحصد انفتاحه على العالم بهجوم على مسرح في الرياض

  • فلسطين اليوم - غزة - وكالات
  • 22:41 - 11 نوفمبر 2019
مسرح سعودي مسرح سعودي
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أقدم مواطن سعودي على اقتحام عرض مسرحي أقيم بحديقة الملك عبدالله في منطقة الملز بالرياض، واعتدي على المشاركين فيه، أسفر عن إصابة ثلاثة من فناني المسرح.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانين وهم يؤدون العرض المسرحي، وخروج شخص من وسطهم يحمل أداة حادة ويقوم بتوجيه طعنات عشوائية للمشاركين.

وألقت قوى الأمن القبض على الفاعل، وجرى نقله للتحقيق لمعرفة الدوافع الحقيقية للهجوم.

يشار إلى أن السعودية افتتحت المسارح أمام الفنانين لأول مرة منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمور المملكة، وهو ما أثار سخطاً لدى الرأي العام السعودي.

وتم اعتقال دعاة سعوديون على خلفية مهاجمتهم للخطوات التي يقوم بها محمد بن سلمان بدعوى الانفتاح على العالم.

 

 

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