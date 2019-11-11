المنتخب الفلسطيني يبدي جاهزيته للقاء المنتخب اليمني

أبدى المنتخب الفلسطيني ( الفدائي ) اليوم جهوزيته لمواجهة المنتخب اليمني يوم الخميس القادم ، عقب اختتام معسكره التدريبي في الدوحة ، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا للصين 2023.

وتابع الجهاز الفني لمنتخب فلسطين ( الفدائي ) جهوزية اللاعبين الـ 28 الذين بينهم لاعبون محترفون.

وأكد مدير المنتخب الجزائري نور الدين ولد علي ، أن الأمور تسير على ما يرام، وأن الفدائي جاهز لمباراة اليمن. بحسب تصريحه للموقع الرسمي باتحاد الكرة الفلسطيني.

في ذات السياق، أكد قائد المنتخب عبد اللطيف البهداري أن اللاعبين جاهزون للمباراة وسيبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق نتائج مرضية وايجابية.

ويحتل المنتخب الفلسطيني ( الفدائي ) المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط.