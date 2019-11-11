في الذكرى 101 .. تعرف على الشاب الذي تسبب باندلاع الحرب العالمية الأولى

في الذكرى الـ 101 للهدنة بين الدول العظمى التي أنهت الحرب العالمية الأولى، التي اندلعت بسبب طالب مشاغب أقدم على اغتيال وريث عرش الإمبراطورية النمساوية الهنغارية الأرشيدوق فرانس فرديناند ، في سارع سراييفو في 28 يونيو 19014 ، ما دفع الأخيرة لإعلان الحرب على صربيا وحلفائها.

وصنف الطالب المسلح الذي قتل وريث عرش الإمبراطورية النمساوية بأنه أخطر مثير للشغب في التاريخ، غافريلو برينسيب وعمره 19 عاماً.

أسابيع قليلة بعد مقتل وريث العرش النمساوي، تطورت خلالها الأحداث دراماتيكياً وأعلنت الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، حربا عالمية بعد الحصول على دعم ألماني مطلق، أدت إلى مقتل ملايين الأوروبيين خلال أربعة أعوام وانهيار ثلاث إمبراطوريات القارة.

وأما الطالب القاتل الذي تسبب في هذه الحرب العالمية هو أحد أعضاء منظمة (البوسنة الشابة) المتطرفة الساعية إلى استقلال البلاد من الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، وكان في عامة الأخير في الثانوية.

وأشعل الحرب العالمية برصاصة أطلقها على وريث العرش النمساوي والتي أسفرت عن مقتله في سراييفو. بحسب شبكة "سي إن إن" العالمية.

ورغم جريمته بقتل وريث العرش، إلا أن القانون النمساوي لم يسري عليه بالإعدام، نظراً لأن عمره كان عندما ارتكب جريمته 19 عاماً و11 شهراً و15 يوماً، بينما القانون يوجب الإعدام على من يكون عمره 20 عاماً فأكثر، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً كأقصى عقوبة ، لكنه مات قبل ان تنتهي الحرب بمرض السل في السجن.