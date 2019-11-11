تحديثات جالة الطقس في فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجدداً،وأن تكون الأجواء صيفية، بينما تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بـ 6 درجات مئوية.

و وفقاً للأرصاد، فيكون الجو يوم غدٍ الثلاثاء غائم جزئياً الى صافٍ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.

أما يوم الخميس القادم، فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

و يومالجمعة القادم، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام