كتاب نيكي هيلي يكشف طلبات من مسؤولين لتقويض ترامب

كشفت سفيرة الولايات الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي ، في كتابها الجديد الذي صدر حديثا ، أن اثنين من البيت الأبيض طلبا منها تقويض سلطة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت نيكي هيلي في كتابها، أن الشخصين هما:" جون كيلي رئيس الأركان السابق و ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق طلبا منها أن تقاوم مطالب الرئيس ترامب، بحجة أنهما يسعيان لحماية البلاد.

وعلق كيلي على ما قالته نيكي هيلي :" إنه كان يريد فقط أن يكون دونالد ترامب على علم تام بما يحدث. بحسب شبكة سي بي إس الأمريكية .

فيما لم يصدر حتى الآن تعليق فوري من تيلرسون. بينما علق ترامب على الكتائب قائلاً : " حظا سعيدا يا نيكي !".