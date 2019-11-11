محلل سعودي يدعو السعودية لإزالة "تحرير فلسطين" من تاريخها

نشر المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو عبرمواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه المملكة العربية السعودية لإزالة كلمة "تحرير فلسطين" من تاريخ السعودية.

وزعم الغبين بأن "اسرائيل" بلد حضاري، و أن كلمة تحرير فلسطين يستخدمها ما وصفهم بــ "الارهابيين".

كما هاجم المحلل السعودي ايران لأنها ترفع شعار "تحرير فلسطين"، زاعماً بأن ايران تسببت بقتل وتشريد الشعوب العربية تحت راية "تحرير فلسطين".

و ادعى بأن الاحتلال "الاسرائيلي" يساهم في تطوير الزراعة و الاقتصاد، داعياً السعودية بالبدء بالاستقرار و اعلان السلام مع "اسرائيل"، من أجل استثمار اموال السعودية بالشكل الصحيح.