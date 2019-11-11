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محلل سعودي يدعو السعودية لإزالة "تحرير فلسطين" من تاريخها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:40 - 11 نوفمبر 2019
محلل سعودي محلل سعودي
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نشر المحلل السعودي عبدالحميد الغبين، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو عبرمواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه المملكة العربية السعودية لإزالة كلمة "تحرير فلسطين" من تاريخ السعودية.

وزعم الغبين بأن "اسرائيل" بلد حضاري، و أن كلمة تحرير فلسطين يستخدمها ما وصفهم بــ "الارهابيين".

كما هاجم المحلل السعودي ايران لأنها ترفع شعار "تحرير فلسطين"، زاعماً بأن ايران تسببت بقتل وتشريد الشعوب العربية تحت راية "تحرير فلسطين".

و ادعى بأن الاحتلال "الاسرائيلي" يساهم في تطوير الزراعة و الاقتصاد، داعياً السعودية بالبدء بالاستقرار و اعلان السلام مع "اسرائيل"، من أجل استثمار اموال السعودية بالشكل الصحيح.

 

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