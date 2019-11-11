خيبة النخبة هاشتاق يتصدر اهتمام نشطاء التواصل الاجتماعي على تويتر

في الذكرى الأولى لعملية حد السيف التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بتصديها لقوة خاصة صهيونية تسللت لقطاع غزة وانتهت بمقتل قائد القوة في اشتباك مسلح مع عناصر من الكتائب بالاضافة لاستشهاد عدد من عناصر المقاومة، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق خيبة_النخبة ، في إشارة إلى قوة النخبة الإسرائيلية التي منيت بالفشل في مهمتها في قطاع غزة.

وكانت القوة بعد اكتشاف أمرها من قبل المقاومة شرق خانيونس، قد تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي لتأمين الطريق لانسحابها، وهو ما أسفر عن مقتل قائد النخبة في تبادل اطلاق نار مع المقاومة واستشهاد مقاومين، وتفجير السيارة التي كانت تقلهم من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي والتي كانت تحوي على أجهزة تنصت.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم في الذكرى الأولى للعملية، أن عملية "حد السيف" هي إحدى عمليات المقاومة البطولية التي أسقطت رؤوس كبيرة في قادة الاحتلال الإسرائيلي على مدار العام سواء بتغيير قادته العسكريين أو فشل نتنياهو في تشكيل حكومة على مدار الأشهر الماضية.

وغرد النشطاء على الهاشتاق على موقع تويتر مشيدين بالمقاومة وكتائب القسام على ضرب النخبة الاسرائيلية.



























