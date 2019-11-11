العثور على مؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" مقتولًا في اسطنبول

عثرت السلطات التركية اليوم الاثنين، على جثمان ضابط سابق في الجيش البريطاني متوفيًا في ظروف غامضة بمدينة اسطنبول.

وذكرت وكالة الانباء التركية أن الضابط البريطاني جيمس لو ميسورييه ساعد في تأسيس منظمة الخوذ البيضاء للمتطوعين في سوريا.

وقالت المصدر: "إن جثة ميسورييه عثر عليها في وقت مبكر الاثنين، بالقرب من منزله بمنطقة "بك أوغلي" في مدينة إسطنبول، من قبل مصلين كانوا في طريقهم للمسجد لأداء الصلاة".

وفتحت السلطات التركية تحقيقًا لمعرفة تفاصيل وفاة مؤسس "الخوذ البيضاء".

وكان لو ميسورييه يقدم نفسه على حسابه الشخصي في موقع تويتر بأنه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "ميدي للإنقاذ"، التي أسست ودربت "الخوذ البيضاء" المعروفة أيضا بالدفاع المدني السوري.