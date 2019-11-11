وفد من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر يصل غزة للقاء قيادة حماس

وصل مساء اليوم الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وكان جميل الخالدي المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات قال في وقت سابق إنه من المقرر ان يصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قطاع غزة.

وذكر الخالدي أن وفد لجنة الانتخابات سيلتقي مجدداً رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، والفصائل الأخرى لمناقشة ملف الانتخابات وتطوراته.

يشار إلى أنَّ حنا ناصر زار قطاع غزة الثلاثاء الماضي على رأس وفد من لجنة الانتخابات المركزية التقى خلاله بقيادة حركة حماس واخذ منها موافقتها إلى جانب الفصائل الأخرى على اجراء الانتخابات.