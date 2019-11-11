جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد البدوي إلى مقبرة الشهداء في الخليل

شيعت جماهير غفيرة من أبناء مخيم العروب في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، جثمان الشهيد عمر هيثم البدوي (22 عاما)، إلى مقبرة الشهداء ليوارى الثرى.

يُشار إلى أن الشهيد البدوي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت على مدخل المخيم شمال الخليل بالضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع بحضور رسمي وشعبي كبير، من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل وصولا إلى منزله، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد المخيم قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء.

ورفع المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف شوارع المخيم، الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين العزل، والأطفال والنساء والشيوخ، داعين دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.