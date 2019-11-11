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اصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال على مسيرة في البيرة

  • فلسطين اليوم - البيرة
  • 17:22 - 11 نوفمبر 2019
مواجهات مواجهات
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أصيب، اليوم الاثنين، العشرات من المواطنين بجروح مختلفة، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة 48 مواطنًا، بينهم إصابة بالرصاص الحي وتسعة بالمطاط المعدني وآخر بحالات اختناق بفعل الغاز الخانق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة شروق محمد خضر (18 عامًا)، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات بالرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق، فيما تصدى الشبان الفلسطينيين الاعتداءات في مدينة البيرة.

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