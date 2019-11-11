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هنية يبحث مع ميلادينوف تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:09 - 11 نوفمبر 2019
اسماعيل هنية اسماعيل هنية
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التقت قيادة حركة حماس على رأسها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار مع المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف ظهر اليوم في مدينة غزة لبحث تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية.

وبحثت قيادة حماس مع ميلادينوف الانتخابات الفلسطينية ومواقف باقي الفصائل، وسبل دفعها وإنجاحها، وضمانات تحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لإجرائها، واحترام نتائجها.

وأشار هنية إلى موقف حماس الإيجابي إزاء الانتخابات الفلسطينية، موضحاً ان الحركة أبدت العديد من التنازلات لتذليل العقبات امام اجرائها.

وبين هنية أهمية توفير متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وخاصة توفير الحريات العامة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، والالتزام بإجراءات النزاهة، واحترام القانون الأساسي فيما يتعلق بالنواب الحاليين.

 

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