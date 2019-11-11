ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

روسيا تطلق سراح أسرى الحيتان البيضاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:01 - 11 نوفمبر 2019
دولفين دولفين
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح عشرات الحيتان البيضاء الاسيرة، التي تم اصطيادها العام الماضي.

وأكد معهد دراسات الأسماك وعلوم البحار في روسيا، أن الحيتان المحتجزة في خليج قرب ميناء ناخودكا، تُعاني من ظروف صعبة، بينما تستكمل السلطات إطلاق سراحهن منذُ خمسة أيام.

وأشار المعهد إلى أنّه تم إعادة الأسماك إلى موطنها الطبيعي في البحر في منطقة بريموري.

وقد أسرت البحارة الروسية نحو 87 حوتًا، فيما ناشدت بعض المؤسسات الدولية موسكو في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى المحيط، بسبب معاناة الدلافين أثناء الحجز.

الأكثر مشاهدة

متعلقات