روسيا تطلق سراح أسرى الحيتان البيضاء

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح عشرات الحيتان البيضاء الاسيرة، التي تم اصطيادها العام الماضي.

وأكد معهد دراسات الأسماك وعلوم البحار في روسيا، أن الحيتان المحتجزة في خليج قرب ميناء ناخودكا، تُعاني من ظروف صعبة، بينما تستكمل السلطات إطلاق سراحهن منذُ خمسة أيام.

وأشار المعهد إلى أنّه تم إعادة الأسماك إلى موطنها الطبيعي في البحر في منطقة بريموري.

وقد أسرت البحارة الروسية نحو 87 حوتًا، فيما ناشدت بعض المؤسسات الدولية موسكو في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى المحيط، بسبب معاناة الدلافين أثناء الحجز.