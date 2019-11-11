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غانتس لنتنياهو: اقبل بالحلول الوسط ودعنا نشكل حكومة وحدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:41 - 11 نوفمبر 2019
نتنياهو وغانتس نتنياهو وغانتس
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أعرب بيني غانتس رئيس حزب تحالف "كاحول لافان" عن موافقته للنظر في حلول وسطى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة.

وأوضح غانتس في تصريحات صحفية أنه سيفكر في حلول وسط لتجنب الانتخابات الثالثة، مشيراً إلى أنه على استعداد للنظر بتشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى ان اللجوء إلى انتخابات إسرائيلية ثالثة خطوة غير ضروري وقد تكون مكلفة وخلافاً لإرادة الإسرائيليين، لافتاً إلى ان الحل الوحيد النظر في الحلو الوسطى التي تنقذ البلاد.

ودعا غانتس نتنياهو للتحرك تجاه حكومة وحدة وطنية بدلاً من اللجوء لأي حلول أخرى.

 

 

 

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