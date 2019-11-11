الملك الأردني ونجله الحسين يصلان إلى الباقورة قرب حدود فلسطين

وصل الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الاثنين إلى منطقة الباقورة الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعد أن قرر أمس الأحد الغاء العمل بملحقي اتفاقية وادي عربة بين "إسرائيل والأردن" واستعادة بسط السيطرة الأردنية على قريتي الباقورة والمغير واللتان كانتا تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 25 عامًا.

وألغى الملك الأردني في أكتوبر/تشرن الثاني 2019 الملحقين اللذين يمنحان لإسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاما، وبعد قرار الملك الأردني اخلت إسرائيل بشكل رسمي تواجدها بشكل كامل من المنطقتين.

يُشار إلى أن الحرس الملكي الأردني دخل إلى أراضي الباقورة المستعادة من الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء عقد وفق معاهدة وادي عربة، وكان صحفيون أردنيون نشروا لقطات لسيارات الحرس الملكي وهي تدخل إلى الباقورة.

وأكدت الصحف الأردنية أن الملك عبد الله الثاني وصل إلى الباقورة برفقة نجله الحسين ورئيس هيئة الأركان المسلحة اللواء الركن يوسف الحنيطي.

وتقع منطقة الباقورة شمال المملكة الأردنية بينما توجد الغمر جنوبًا وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين).

وانتهت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها البلدان عام 1994.

وينص الملحقان على تأجير المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة وادي عربة حيز التنفيذ، مع تجديد التأجير تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.