تفاصيل وفاة لاعب الزمالك السابق علاء علي

توفي اليوم الإثنين، علاء علي صانع ألعاب الزمالك السابق، عن عمر يناهز 31 عاما، حيث غاب في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل إعلان وفاته اليوم.

علاء علي، لعب في ناشئي نادي الزمالك، ثم تنقل بين عدة أندية على رأسها وادي دجلة والمصري البورسعيدي وبتروجت وسموحة.

من جهته، قال أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، في تصريحات صحفية إن علاء علي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي عبر صفحته على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون علاء علي في ذمة الله"، مشيدين بأداء اللاعب المصري.

ونشر المصري البورسعيدي تغريدة عبر حساباته الرسمية: "ينعى المصري بخالص الحزن والأسى وفاة لاعبه السابق علاء علي الذي رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 31 عاما".

وتابع النادي المصري في تةغريدته: "نتوجه بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية وأسرة الفقيد الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".