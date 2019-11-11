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اعتقال فتاة واصابة شاب في مواجهة عنيفة شمال البيرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:00 - 11 نوفمبر 2019
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اندلعت اشتباكات اليوم الاثنين، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين على مدخل البيرة شمال القدس المحتلة، خلال احياء الذكرى السنوية لاستشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وذكرت مصادر محلية أن شاب فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة العشرات باختناق جراء المواجهات المندلعة والمستمرة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان الفلسطينيين بالقنابل الغازية، والسامة، والصوتية، ما أدى لإصابة العشرات من الشبان بالاختناقات الشديدة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباك الفتاة شروق محمد خضر (18 عاما) خلال المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

 

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