عباس: لن نتنازل عن أموال الأسرى والجرحى وسائرون لانجاز الانتخابات

جدد رئيس السلطة محمود عباس تأكيده على عدم تنازله عن أموال الأسرى والجرحى رغم ما تعانيه السلطة من حصار اسرائيلي كبير، قائلًا: "هذه أموال من حق شهدائنا، وسنستمر في موقفنا هذا الى أن يتنازلوا هم، وإلا فنحن ماضون في طريقنا".

وأضاف عباس خلال كلمة له في ذكرى استشهاد ياسر عرفات "أبو عمار" بمدينة رام الله اليوم الاثنين: "إسرائيل فشلت في التضييق علنيا وحصارنا وفرض ما يريدونه، ونحن هنا قائمون وباقون، ولن نخرج من هذا البلد، وسنبقى هنا، سنحمي أرضنا ووطننا وأملنا وهدفنا".

وفيما يتعلق بالانتخابات قال عباس: قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، وبدون ذلك لا يوجد انتخابات.

وأعرب عن أمله بأن يقول الجميع "نعم" للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية، لأنها تحمي وجودنا وقضيتنا، لذا من هو حريص على ذلك يجب ان يسير إلى الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستجري مهما كانت الظروف