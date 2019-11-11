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وفاة طفلة دهساً وسط مدينة رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:27 - 11 نوفمبر 2019
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توفيت طفلة اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفادت الشرطة الفلسطينية بأنَّ طفلة تبلغ من العمر (15 عاماً) جراء حادث سير وقع في حي الطيرة وسط رام الله.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.

 

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