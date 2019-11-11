أخبار لبنان|| نائب لبناني: الحريري قد يشارك في الحكومة المقبلة لكن بشرط

أكد النائب في البرلمان اللبناني بكر الحجيري أن رئيس الحكومة سعد الحريري استقال عن قناعة تامة، كون تلك الاستقالة حق المحتجين اللبنانيين الذين انتفضوا ضد الحكومة، ونظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضح الحجيري في تصريحات صحفية انه لا يمكن تشكيل حكومة لبنانية جديدة إن لم تكن هذه الحكومة جدية، وقادرة على ترتيب الأولويات والقضايا التي طالب بها الشعب.

ودعا الحجيري أن تكون الحكومة القادمة حكومة انقاذ جدية قادرة على انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي والأمني، مشيراً إلى ان الرئيس الحريري من المممكن أن يشارك بالحكومة في حال كانت هناك مواصفات قادرة على تحسين الاوضاع.

وأشار الحريري أن مبدأ الحريري للدخول في أي حكومة مقبلة هو أن يكون قادر من خلال باختراق الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وإما أنه في حال تعذر وجود المواصفات فلن يشارك في الحكومة لأنها ستكون هزيلة، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري ينتظر قرار الكتل النيابية في البرلمان اللبناني.