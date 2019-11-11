8 أسرى يعانون ظروف قاسية في سجن عسقلان

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن ثمانية أسرى فلسطينيين يقبعون بقسم "المعبار" في سجن "عسقلان" الإسرائيلي يعيشون في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية جدًا.

وأوضحت هيئة شؤون الإسرائيلي أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة إجراءات استفزازية بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن الأسرى محتجزون داخل غرف قذرة، وتُقدّم لهم إدارة المعتقل وجبات طعام سيئة كمًا ونوعًا، وأعادها الأسرى على مدار الثلاثة أيام الماضية.

كما يعاني الأسرى الثمانية من الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج، في عيادة السجن، ومن بين الأسرى المحتجزين الأسير المُسنّ والمريض بالسرطان موفق العروق، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.

وذكّرت الهيئة أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت، قبل نحو اسبوعين، قسم (3) في المعتقل، واعتدت على الأسرى ونقلتهم إلى معتقل "نفحة"، وألحقت الضرر بممتلكاتهم وحاجياتهم وقلبتها رأساً على عقب دون أية أسباب، ولا زال القسم يعمّه الخراب وبحاجة لإجراء عدة تصليحات.