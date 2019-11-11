نتنياهو يكشف عن خطة لإنشاء قطار من "إسرائيل" يمر بالأردن ويصل إلى السعودية



كشف رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو أنه ناقش مع الجهات المهنية فكرة ربط خط سكة حديد مع الاردن وصولاً الى المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ان الأمر لايزال عالقاً.

وأشار نتنياهو خلال جلسة نقاش للكنيست الإسرائيلي إلى أنه يوجد تعاون مع الأردن في جوانب عدة، أبرزها الجوانب الأمنية، والمياه، والتجارة.

وزعم نتنياهو أنّه يساعد الملك الأردني عبدالله الثاني بطريقة سرية، مشددًا على أنه لا يوجد مصالحة حقيقة مع الأردن ومصر بسبب القضية الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو، خلال جلسة نقاس في الكنيست أنه على الرغم من توقيع معاهدات التسوية، مشيراً إلى أنها "لا يوجد مصالحة مع الأردن ومصر".

وقال رئيس الاحتلال: "إنّ إسرائيل تساعد الأردنيين بشكل علني"، مضيفًا أنّه لن تكون لدينا سيطرة أمنية كاملة على أراضي "الباقورة، والغمرة" غرب الأردن، قائلاً :"هذا مستحيل".

وبين نتنياهو بأن اتفاقيات التسوية التي وقع الاحتلال عليها مع الدول العربية بنيت على أساس الردع، كما جاء في اتفاقية كامب ديفيد مع الرئيس المصري محمد السادات، مشددًا على أنه لا يوجد تسوية مع الأردن، دون ردع.

كما أكد أنه من المستحيل الانسحاب من الضفة الغربية على غرار ما حصل في قطاع غزة في العام 2005.