إليكم موعد مباراة الهلال واوراوا الاياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث يخوض الفريقان، المباراة على استاد سايتاما باليابان يوم الأحد والموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وخسر أوراوا من الهلال بهدف دون مقابل على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في الرياض مساء السبت لتبقى الأفضلية للزعيم في المباراة الأولى.

من جهته، توعد شينزو كوروكي مهاجم نادي أوراوا الياباني، فريق الهلال بعد خسارة الذهاب 1-0 في نهائي دوري أبطال آسيا وذلك مساء السبت 9 نوفمبر.

وقال كوروكي في تصريح صحفي، عقب نهاية المباراة وأبرزتها الصحف اليابانية: “لقد كانت مباراة صعبة، وكان من الصعب تسجيل هدف لذلك تحدثنا جميعًا مع بعضنا وقولت سأنهي المباراة بـ1-0 وسأعود للتسجيل في الإياب على ملعبنا”.

وتعهد كوروكي بالتسجيل في مباراة الإياب على استاد سايتاما وذلك بعد الخسارة في الذهاب بهدف نظيف خارج ملعبهم، مبدية ثقة عالية في حيازة انتصار البطولة النهائية.

وشارك كوروكي مهاجم أوراوا في وقت المباراة بالكامل ويعد من أخطر لاعبي الفريق الياباني ولكن دفاع الهلال استطاع أن يقلل من خطورته.