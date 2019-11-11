استشهاد الشاب هيثم البدوي برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

استشهد ظهر اليوم الاثنين 11/11/2019، شاب برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" بمخيم العروب بالخليل بالضفة المحتلة.

وقد أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية، استشهاد الشاب عمر هيثم البدوي (20 عاماً) ، برصاص الاحتلال بمخيم العروب بالخليل.

وأضافت المصادر، أن الشهيد وصل جريحاً لمستشفى الأهلي وقد أصيب بجراح خطرة، إلا أنه استشهد فيما بعد.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها الشهيد بالإضافة للعشرات بالاختناق، عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم "60" المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.







