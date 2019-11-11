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خلال مواجهات مع الاحتلال

استشهاد الشاب هيثم البدوي برصاص الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل - متابعة
  • 13:29 - 11 نوفمبر 2019
الشهيد هيثم البدوي بعد إطلاق النار عليه الشهيد هيثم البدوي بعد إطلاق النار عليه
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استشهد ظهر اليوم الاثنين 11/11/2019، شاب برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" بمخيم العروب بالخليل بالضفة المحتلة.

وقد أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية، استشهاد الشاب عمر هيثم البدوي (20 عاماً) ، برصاص الاحتلال بمخيم العروب بالخليل.

وأضافت المصادر، أن الشهيد وصل جريحاً لمستشفى الأهلي وقد أصيب بجراح خطرة، إلا أنه استشهد فيما بعد.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها الشهيد بالإضافة للعشرات بالاختناق، عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم "60" المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.

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شهيد
 

 

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