موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي وغانا اليوم والقنوات الناقلة

نقدم لكم اليوم، موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي وغانا اليوم ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام، حيث يُلاقي نظيره الغاني على استاد القاهرة الدولي في الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وأكدت مصادر اعلامية أن المباراة ستبث عبر قناة تايم سبورتس التردد الأرضي، بجانب قناة بي إن سبورتس 10، كما تقام في الساعة الخامسة، مباراة مالي والكاميرون بنفس المجموعة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020".

وانطلقت البطولة، الجمعة الماضية، بمواجهة الافتتاح بين مصر ومالي، والتي حسمها «الفراعنة» بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، أثار على اثره مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقام البطولة الدولية في القاهرة، حيث يستضيف ملعبان مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية وهما ستاد القاهرة واستاد السلام، إذ يتسع استاد القاهرة الدولي لنحو 75 ألف مشجع، فيما يتسع استاد السلام الدولي لنحو 30 ألف مشجع.

يشار إلى أن منتخب مصر يحتل المركز الأول برصيد 3 نقاط، ويليه المنتخب الغاني والكاميروني بنقطة لكل منهما، وأخيرا مالي بدون أي نقطة.