اسماء منحة العاطلين عن العمل الوجبة الثانية في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الاثنين، اسماء منحة العاطلين عن العمل الوجبة الثانية، بعد أسابيع من اعلان اسماء الوجبة الأولى، وتزامنا مع استمرار الاحتجاجات في البلاد. للاستعلام اضغط هنـــا

في سياق آخر، وصفت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب في العراق المظاهرات الشعبية الحالية بأنها "هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها"، مؤكدة أنها بدأت بالفعل في "التمهيد لحوار وطني بهدف مراجعة نظام الحكم في البلاد".

وارتفع عدد ضحايا المظاهرات في العراق، منذ بدايتها أول الشهر الماضي، إلى 301 على الأقل، حسب المفوضة العليا لحقوق الإنسان، وسط استمرار المظاهرات وتزايد عدد المشاركين فيها، مطالبين بتغيير كامل للنظام السياسي.

وقالت الرئاسات الثلاث في العراق، في بيان رسمي، إن الاحتجاجات "استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".

وخرج الآلاف من العراقيين، أغلبهم من الشباب، في العاصمة العراقية بغداد وغيرها من المحافظات بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل احتجاجا على تفشّي الفساد وطلبا لتحسين المستوى المعيشي والخدمات.

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 260 منهم حتى الآن، وفقا لإحصاءات رسمية.