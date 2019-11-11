موعد الجمعة البيضاء او الجمعة السوداء 2019

يستعد الملايين حول العالم لاستقبال الجمعة البيضاء أو ما تعرف بالجمعة السوداء 2019 ، التي يعلن فيها أصحاب المتاجر والأسواق العامة تخفيض أسعار البضائع إلى أدنى حد ممكن في 29 نوفمبر الجاري، الأمر الذي يستفيد منه المتسوقين بسبب العروض الهائلة التي يتم عرضها خلال هذا اليوم.

وسميت بالجمعة السوداء تقليدًا للأمريكان، فيما تعرف في الدول العربية بالجمعة البيضاء التي تأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، وتكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويغتنمه الكثيرون في شراء هدايا عيد الميلاد، حيث يقوم تجار الجملة والتجزئة بتخفيض الأسعار على مجموعة كبيرة من المنتجات.

ووفق الاقتصاديون، يستطيع المتسوق في يوم الجمعة السوداء 2019 توفير ما لا يقل عن (55%) من السعر الأصلي للمنتج، كما يوجد فرصة خلال الدقائق الأولي من بداية البيع في يوم الجمعة السوداء لشراء بعض أنواع السلع مقابل أسعار رمزية على سبيل المثال: مقابل درهم واحد، أو جنيه مصري واحد، أو مقابل دولار واحد، وذلك بحسب الموقع الذي ستتواجد عليه وقتها.

في السياق ذاته، أجرى موقع (Black Friday Global) بحثًا أظهر زيادة المبيعات في يوم الجمعة السوداء أو تعرف به الجمعة البيضاء، عام 2018م في دولة الإمارات بنسبة (152%) مقارنة بالأيام العادية، كما أظهر زيادة (308%) في السعودية، وفي مصر وصل إلى (985%)، أما في المملكة المتحدة (1708%).

ويمكن للمتسوقين الالكترونين الدخول إل المواقع التالية، والتي تعتبر من المواقع العالمية الموثوقة للشراء في يوم الجمعة السوداء:

•موقع أمازون Amazon.

موقع مايسيز Macy’s.

•موقع نمشي Namshi.

•موقع نيو إيج Newegg.

•موقع نون Noon.

•موقع أووك Awok.

•موقع إبياي ebay

•موقع جوميا Jumia.

•موقع بست باي Bestbuy.

•موقع سامسونج الأمريكي Samsung US.

•موقع وولمارت Walmart.

•موقع كوهلز Kohl’s.

•موقع تارجت Target.

وينصح خبراء الاقتصاد بالاستعداد لهذا اليوم وتحديد قائمة بما يريد المستهلك شراءه، إضافة إلى أهم المواقع التي يجب الوثوق بها في يوم الجمعة البيضاء أو ما تعرف به الجمعة السوداء 2019، وكيف يمكن العثور على أفضل العروض، ومعرفة نسبة التخفيضات الممكنة في هذا اليوم.

ومن ضمن التخفيضات التي قد تتضمنها عروض المتاجر الالكترونية والأسواق: الهواتف، الأجهزة الكهربائية، والحواسيب المحمولة، وأجهزة الخاصة بالألعاب، ومستحضرات التجميل، ومعدات المطبخ، والعطور، والملابس، وغيرها من العروض الأخرى.