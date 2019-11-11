كرسي هزاز للأطفال يودي بحياة 73 رضيعاً

حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية CPSC الأمريكية من استخدام أي سرير هزاز لنوم الرضع، نتيجة لحدوث وفيات لأكثر من 73 طفلاً رضيعاً في الولايات المتحدة بسبب هذه المهود الهزازة.

وطالب الاطباء بضرورة ان ينام الأطفال بشكل مسطح على ظهورهم، وخاصة ان التحقيقات والدعاوى اظهرت ان عدد كبير من الأطفال لقوا حتفهم أثناء نومهم في أسرة الأطفال لأنهم كانوا يستلقون فيها بزاوية مائلة تزيد على 10 درجات.

النوم في سرير مائل وفقا للأبحاث يزيد من خطر تدحرج الأطفال وخنقهم حتى الموت.

السيناتور الأمريكي كيرستن غيلبراند من نيويورك، دعا المسؤولين إلى إصدار قرار بسحب جميع المنتجات المصممة بشكل مشابه من الأسواق.

الدراسات بشأن النوم الآمن ، فإنه يجب وضع الأطفال الرضع على ظهرهم على سطح مستو ثابت، وعادةً ما يكون ذلك السرير محاطاً بجوانب مرتفعة أو سيقان ناعمة الملمس غير مدببة.