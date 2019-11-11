الأسير المجاهد عبد القادر أبو الرب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد عبد القادر أحمد عبد القادر أبو الرب (22 عاماً) من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عامين وشهراً واحداً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/10/2017م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات عسكرية ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عبد القادر أبو الرب ولد بتاريخ 09/12/1997م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن جلبوع.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر عبد القادر أبو الرب وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.