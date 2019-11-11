في يوم العزاب.. مبيعات خيالية لشركة علي بابا في أول 9 ساعات

ارتفعت مبيعات مهرجان شركة التجزئة الصينية علي بابا في "يوم العزاب" إلى 25% أي (23 مليار دولار) في أول تسع ساعات. وفق ما أعلنت عنه الشركة.

وقالت الشركة أن لك يقرب ثلثي مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافستها الأمريكية "AMAZON" في ربع السنة الأخيرة ربع سنة، في حين يرجح المحللين أن يكون نمو مبيعات إجمالي مناسبة "يوم العزاب" التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق.

وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة.

ويتم تحديد يوم 11/11 من كل عام لمهرجان التسوق العالمي، في إشارة إلى الفردية وعدم الزواج.

وتنوي شركة علي بابا بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونغ كونغ، حيث أنفقت الشركة المدرجة في أمريكا الكثير لتنويع أنشطتها، في الوقت الذي تجني فيه أكثر من أربعة أخماس الإيرادات من التجارة الإلكترونية فقط.

الجدير بالذكر، أن رئيس شركة علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ يروج ليوم العزاب منذ عام 2009م، واعتباره يوما مخصصًا للتسوق، كما يعتبر الحدث الأكبر في المبيعات عبر الإنترنت في العالم أجمع.

يشار إلى أن صافي مبيعات شركة علي بابا عبر الإنترنت بلغت (30 مليار دولار) في العام الماضي، حيث تخطت إجمالي "اثنين الإنترنت" البالغ 7.9 مليار دولار، بنسبة أعلى 27 بالمئة عن العام السابق.