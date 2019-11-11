"إسرائيل" تعلّق على قرار الأردن عدم تجديد اتفاقية تأجير "الباقورة والغمر"

علقت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، أمس الأحد، على قرار الأردن عدم تجديد اتفاقية تأجير منطقتي "الباقورة والغمر".

وقالت الخارجية في بيان صحفي لها، إن الحكومة الأردنية ستواصل احترام حقوق الملكية "الإسرائيلية" الخاصة في الباقورة عملا بمعاهدة السلام بين البلدين، مشيرة إلى أن الأردن سيسمح للفلاحين "الإسرائيليين" بجني المحاصيل التي قاموا بزراعتها في منطقة الغمر قبل انتهاء سريان ملحقي الاتفاقية.

وانتهى العمل بمحلقي "الباقورة والغمر" في اتفاقية السلام الأردنية "الإسرائيلية" الموقعة عام 94، حيث فرضت السيادة الأردنية على المنطقة المذكورة، وتم رفع العلم الأردني في أراضي الباقورة والغمر، وفق ما أعلن عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وبذلك انتهى العمل أمس الأحد بالملحقين ليستعيد الأردن سيادته الكاملة على تلك الأرضي بعد 25 عامًا من توقيع الاتفاقية.

الجدير بالذكر، أن المملكة الأردنية الهاشمية أبلغت "إسرائيل" قبل عام، عدم رغبتها في تجديد الاتفاقية الخاصة بتأجير منطقتي "الباقورة والغمر".