تغريدة "إلهان" تغضب مؤيدو "اسرائيل"..والسر في التغريدة!

أثارت تساؤلات اطلقتها النائبة في الكونغرس "إلهان عمر حول قرار دعم رجل الأعمال ليون كوبرمان الملياردير مايكل بلومبرغ، عمدة نيويورك السابق، لمنصب الرئيس، بالقول: “أتساءل لماذا؟” مع رسم تعبيري يشير إلى “التفكير”.

اتهامات ضد النائبة إلهان عمر بسبب تغريدتها القصيرة على حسابها في تويتر، حيث استخدم المهاجمون اتهامات جاهزة ضد النائبة، بما في ذلك ” معاداة السامية” والصافرة المزيفة، ووصفها اليمين باليسارية المتطرفة، مع اشارات غير ضرورية إلى أنها قامت بهذه التعليقات قبل مشاركتها في حدث لمجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير).

ومن المعروف أن بلومبيرغ وكوبرمان هما من أصحاب الثروات الباهظة وكلاهما يهود.

المدير التنفيذي لمنظمة “ستاند مع يو إس” مايكل ديكسون رد بالقول هذة منظمة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، أنه يعتقد ان الأمر يتعلق بالبنجامين، في اشارة إلى بنيامين نتنياهو وصورة بنجامين على الدولار، "لقد فهمنا التلميح.