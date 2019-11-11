أسرى مازالوا مضربون عن الطعام وصحتهم في تدهور..تعرف عليهم

يواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية.

والأسرى المضربون هم :

1- الأسير "إسماعيل أحمد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (111) يوماً على التوالى وحالته حرجة للغاية.

2- الأسير "مصعب توفيق الهندي" (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم ( 49 ) على التوالي ، ونقل إلى مستشفى الرملة مؤخراً .

3- الأسير "أحمد عمر زهران" (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم (45) على التوالي، ونقل إلى مستشفى الرملة .