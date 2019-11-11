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مظاهرات العراق: مقتل أربعة متظاهرين وأمريكا تتدخل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:26 - 11 نوفمبر 2019
مظاهرات العراق مظاهرات العراق
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قتل أربعة متظاهرين، في مظاهرات العراق التي تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء انتخابات مبكرة.

وتستمر مظاهرات العراق منذ أسابيع نتج عنها سقوط مئات القتلى والجرحى، جراء استهدافهم بالرصاص الحي.

ففي 25/10/2019، شهدت العراق مظاهرات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين، وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.

وتخللت مظاهرات العراق، أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلاً،  وفق مؤسسات حقوقية.

ويطالب المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.

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