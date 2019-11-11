أخبار لبنان :سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 11/11/2019

يعكس شح الدولار في السوق اللبنانية على سعر صرفها مقابل الليرة اللبنانية رغم تثبت المصارف للسعر ، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 11/11/2019.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وفقا للبنك المركزي اللبناني فقد سجل 1 دولار أمريكي بحدود 1,513.26 ليرة لبنانية .

سعر صرف 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي .

ويدخل تذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الشيقل الاسبوع الثالث على التوالي في ظل تدهور الاوضاع السياسية ، وسحب المودعين لأموالهم من البنوك ، رغم التطمينات التي أطلقها رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، تطمينات للبنانين بأن أموال المودعين محفوظة ولا داعي للخوف والقلق، إلا انا اللبنانيين ما زالوا يرودهم الخوف والقلق والهلع خاصة مع امتناع المصارف عن رفع سقف السحوبات في الدولار الأمريكي ، حيث يعاني مصرف لبنان من تراجع قمية الاحتياطات في العملات الرئيسية الصعبة بسبب الاحتجاجات والتظاهرات والأزمات السياسية التي تعيشها البلاد نتيجة غيار الاستقرار.