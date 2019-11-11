نجاح زراعة كلية لمريض في مستشفى المقاصد الخيرية

نجح أطباء في مستشفى المقاصد الخيرية في إجراء عملية زراعة كلية لمريض مصاب بالفشل الكلوي، حيث تم نقل الكلية من أخيه المتبرع.

وقالت إدارة مستشفى المقاصد، إن عملية زراعة الكلية تمت بإشراف الدكتور محمد بوريني اختصاصي أمراض وزراعة الكلى، ورئيس وحدة الكلى في مستشفى المقاصد، والدكتور عبد القادر حماد استشاري جراحة زراعة الكلى في ليفربول، والدكتور عدلي إدريس، وذلك بالإضافة إلى تعاون حثيث من قبل الفريق الجراحي في مستشفى المقاصد.

وأضاف الدكتور محمد البوريني، أن عملية الزراعة تعتبر نوعية ومتميزة، مشيرًا إلى أنها أجريت بواسطة تقنية المنظار.

وأوضح أنه تم إخراج الكلية من المتبرع بواسطة المنظار وزراعتها في جسم المريض، وأن المريض قد خرج من مستشفى المقاصد بصحة ممتازة.





