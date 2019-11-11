ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

نجاح زراعة كلية لمريض في مستشفى المقاصد الخيرية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:38 - 11 نوفمبر 2019
صورة من غرفة العمليات صورة من غرفة العمليات
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نجح أطباء في مستشفى المقاصد الخيرية في إجراء عملية زراعة كلية لمريض مصاب بالفشل الكلوي، حيث تم نقل الكلية من أخيه المتبرع.

وقالت إدارة مستشفى المقاصد، إن عملية زراعة الكلية تمت بإشراف الدكتور محمد بوريني اختصاصي أمراض وزراعة الكلى، ورئيس وحدة الكلى في مستشفى المقاصد، والدكتور عبد القادر حماد استشاري جراحة زراعة الكلى في ليفربول، والدكتور عدلي إدريس، وذلك بالإضافة إلى تعاون حثيث من قبل الفريق الجراحي في مستشفى المقاصد.

وأضاف الدكتور محمد البوريني، أن عملية الزراعة تعتبر نوعية ومتميزة، مشيرًا إلى أنها أجريت بواسطة تقنية المنظار.

وأوضح أنه تم إخراج الكلية من المتبرع بواسطة المنظار وزراعتها في جسم المريض، وأن المريض قد خرج من مستشفى المقاصد بصحة ممتازة.

المقاصد
زراعة كلية
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات