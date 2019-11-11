أوقاف غزة: الشهر القادم.. تسيير أولى رحلات العمرة من قطاع غزة

توقعت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية اليوم الاثنين 11/11/2019، أن يتم تسيير أولى رحلات العمرة لهذا العام 1441هـ / 2019م خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأوضحت اللجنة، أنه سيتم توقيع العقود اللازمة لموسم العمرة ظهر اليوم، بين الخطوط الجوية الفلسطينية وشركة لاتي تورز المصرية، في سفارة دولة فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم أيضاً توقيع العقود اللازمة بين الخطوط الجوية الفلسطينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

وأكدت لجنة الحج أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين سواء على صعيد تسعيرة العمرة أو مواعيد السفر وحجز الطيران والأعداد وغيرها من التفاصيل.

وشهد قطاع غزة، تسييراً للعمرة خلال العام الماضي، إلى أنه شابها العديد من الأزمات بسبب ارتفاع أسعارها، وصلت حتى 800 دينار للفرد.