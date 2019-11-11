حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 11/11/2019- لم تسجل حوادث

تمتاز حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 11/11/2019، بحركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، فيما لم تسجل أي حوادث خلال 24 ساعة ماضية.

وتشهد حالة الطرق في قطاع غزة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وأكدت الإدارة، أنه لم تسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث مرورية.