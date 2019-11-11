تفاصيل طقس فلسطين اليوم الاثنين 11/11/2019

يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين 11/11/2019، مستقراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وستكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما سيكون طقس فلسطين الليلة، غائماً جزئياً وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويواصل طقس فلسطين الاستقرار غداً الثلاثاء، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فسيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما سيعود طقس فلسطين للانخفاض يوم الخميس، مع بقاء الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.