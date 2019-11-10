دراسة صادمة.. انقراض البشرية أمر وارد

نشرت مجلة "التقارير العلمية" دراسة صادمة من أن فرص موت أو انقراض البشرية في أي سنة، مرتفعة للغاية، حيث حلل العلماء البيانات حول مدى احتمال تعرّض البشر للانقراض الطبيعي.

ووفق المجلة، فإن ذلك يعني حدوث موت جماعي بسبب انفجار بركاني ضخم، أو تأثير كويكب، بدلا من أي حدث ناجم عن نشاط الإنسان، مثل الحرب النووية.

وقال علماء من جامع اكسفورد في ورقتهم البحثية: "على الرغم من أن النشاط البشري يزيد بشكل كبير من معدلات الانقراض للعديد من الأنواع، إلا أن انقراض الكائنات كان حدثا منتظما قبل ظهور البشرية بوقت طويل".

وأضاف العلماء، أنه وقع العديد من حالات الانقراض بسبب تحولات بيئية تدريجية، أو سباقات التسلح التطورية، أو التنافس المحلي بين الأنواع، مشيرين إلى أن البعض الآخر كان مفاجئا، كونه جزءا من الانقراض الجماعي العالمي الناجم عن تأثيرات الكويكبات أو البراكين، أو أسباب لم تُحدد بعد.

وتساءل العلماء: "هل يمكن أن تصيب الكارثة هذه جنسنا البشري؟".

وأوضح العلماء، وفق البيانات أن هناك فرصة واحدة كحد أقصى من بين 14 ألف فرصة، بأن يفنى الجنس البشري في اي سنة قادمة.