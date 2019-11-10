الاحتلال يفرج عن أسير من جنين بعد اعتقال دام 11 عامًا

أفرجت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن الأسير محمود علي عمارنة (48 عاما) من قرية زبدة جنوب رب جنين، بعد 11 عاما داخل معتقلات الاحتلال.

وقال الأسير المحرر محمود عمارنة إن أوضاع الأسرى مأساوية خاصة الأسرى، مشيرًا إلى أن هناك خطر حقيقي على حياتهم في ظل تصعيد الهجمة منذ أشهر.

وأضاف عمارنة، أن سلطات الاحتلال صعدت من هجمتها الشرسة بحق الحركة الأسيرة منذ مطلع هذا العام.

وأشار إلى أن الوضع الصحي الخطير والمتردي طال الأسير المسن ابراهيم بيادسة، والأسير الجريح خالد الشاويش من عقابا، ومنصور موقدة من محافظة سلفيت الذي تم تركيب أمعاء بلاستيكية له ويعاني من الشلل النصفي، وسامي أبو دياك والذي يعاني من مرض السرطان والمنتشر في أنحاء جسده، والأسير فؤاد الشوبكي.

وطالب الأسير المحرر محمود عمارنة، لبذل المزيد من الجهود تضامنًا مع الأسرى، داعيًا المؤسسات الحقوقية والطبية والإنسانية و أحرار العالم بالتدخل العاجل وإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.