 استشراف المستقبل .. معهد الادارة العامة ينظم ورشة بالتعاون مع قطاع القدرات الحكومية في الامارات

عُقدت ورشة عمل "استشراف المستقبل"، برعاية مركز القيادات الحكومي في معهد الادارة العامة، وبالتعاون مع قطاع القيادات والقدرات الحكومية في الامارات.

وشارك في الورشة 250 شخصً من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث كانت عقدت الورشة على مدار خمسة أيام، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الامارتية في مجال التحديث الحكومي.

ووفق القائمين على الورشة فإنها تهدف لتزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية في الاستكشاف المبكر للتحديات وتحليلها ومعالجتها ووضع الخطط الاستباقية للتعامل معها، والاستناد على المؤشرات والقراءة المتعمقة لأرقام الحاضر والماضي.

وتضمنت ورشة استشراف المستقبل، عرضًا مرئيًا لتجربة دولة الامارات العربية المتحدة في استشراف المستقبل.

الجدير بالذكر، أنه تم عقد ورشة مسبقة للأمناء والمدراء العامين في الدوائر الحكومية، لضمان مأسسة العمل وضمان استمرارية نقل المعرفة، حيث ألحقت الورشة ببرنامج تدريبي لـ30 مشاركا لتأهيلهم وتدريبهم على هذا الموضوع، للقيام بدورهم بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الجهاز الحكومي في دولة الامارات العربية المتحدة.